Corriere Torino: “Pantera granata, gran gol di testa di Duvan Zapata”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi elogia la prestazione di Duvan Zapata nella vittoria di ieri del Toro sul campo dell'Udinese. Il centravanti colombiano viene definito "pantera granata" per il bellissimo gol di testa che ha fatto ieri subito in apertura di partita, al 10° minuto. Per Zapata questo è il suo decimo gol stagionale (il nono con la maglia del Torino più a fine agosto quando ancora giocava con l'Atalanta) e si tratta della settima stagione che raggiunge la doppia cifra per reti segnate in Serie A. Un traguardo molto importante per il numero 91 granata che ha trascinato la sua squadra ad una vittoria che mancava da un mese esatto e infatti nelle pagelle del quotidiano gli viene assegnato un bel 7,5.