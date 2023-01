Corriere Torino: “Pellegri ko: si valuta se cercare un’alternativa”

L’infortunio di Pietro Pellegri ha messo in luce la necessità di un innesto offensivo: "Il nome più caldo sembra l’uzbeko Shomurodov, profilo che da tempo piace alla dirigenza granata. Il Torino - si legge sul quotidiano - ha già incassato il gradimento del giocatore, che cerca sistemazione per il poco spazio che trova alla corte di Mourinho. Si lavora con il club giallorosso per trovare una quadra su formula e valutazione del cartellino: il Torino spinge per un prestito con diritto di riscatto". Non solo l'attaccante, il club granata sta pensando anche ad un innesto sulle fasce: "Piace tantissimo il croato Juranovic, uno dei protagonisti della Croazia arrivata terza al Mondiale, ma la concorrenza è folta. Così si ragiona anche su qualche alternativa dal prezzo più accessibile come lo spagnolo Martin del Mainz, mentre un altro profilo molto apprezzato è Mazzocchi (Salernitana)" scrive il quotidiano.