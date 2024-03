Corriere Torino: “Ricci, prenditi il Toro”

Torna Samuele Ricci dopo la squalifica scontata contro il Napoli. Una stagione al di sotto delle aspettative per il centrocampista granata, chiamato ora a prendersi definitivamente il centrocampo dei piemontesi. "Quest’anno, però, non è lo stesso Ricci. Qualche problema fisico lo ha frenato, la concorrenza in mezzo al campo lo ha fatto scivolare in panchina qualche volta più del previsto. Il bel gol di Cagliari, giunto al termine di una bella azione personale, è stato uno dei pochi lampi. Poi è arrivata la beffa del rosso contro la Fiorentina, assolutamente severo, con il secondo giallo arrivato per proteste che erano parse giustificate e in ogni caso non eccessive. Un paradosso, per un ragazzo che fa dell’educazione e delle buone maniere un proprio tratto distintivo".