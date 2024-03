Corriere Torino: “Schuurs, solo parole d’ amore”

"Dove sarebbe potuto arrivare il Torino con Perr Schuurs in questa stagione? La domanda resterà senza risposta, perché l’olandese non rientrerà in campo prima della prossima annata. Il difensore sta affrontando la riabilitazione post-operatoria dopo la lesione del crociato anteriore rimediata il 21 ottobre contro l’Inter e alterna cicli di lavoro a Torino e ad Amsterdam. Nessuno ha l’interesse a forzare i tempi per poterlo riavere in campo negli ultimi scampoli di campionato, meglio cominciare dall’estate e dal ritiro che anche nell’estate 2024 andrà in scena a Pinzolo. Il club granata sta assistendo Schuurs in tutto e per tutto, e i tifosi non mancano di fargli sentire il supporto nei periodi che Perr passa in città, come in questi giorni. L’ex Ajax ha così voluto raccontare quanto sia forte il legame con la piazza granata in un’intervista al canale YouTube della Lega Serie A".