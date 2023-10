Corriere Torino: “Senza Buongiorno il Toro si affida a Schuurs: Perr torna al centro”

Il Corriere Torino oggi in edicola si concentra sull'infortunio di Buongiorno e la leadership di Schuurs nel reparto difensivo: "Il ko di Buongiorno – fuori 30-40 giorni per una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia destra – è pioggia sul bagnato per un reparto che deve fare i conti anche con la lungodegenza di Djidji, alle prese con il decorso per la seconda operazione di addominoplastica. Juric sarà dunque costretto a ripartire dalla retroguardia vista per oltre un’ora in casa della Lazio". Non è detto però che la disposizione sia la stessa vista a Roma: "Ma qualcosa potrebbe cambiare nella disposizione in campo. Subito dopo il ko di Buongiorno, all’Olimpico laziale, Schuurs si era istintivamente portato al centro della difesa. Salvo poi ricevere le indicazioni di Juric, che ha preferito piazzare il georgiano Savanov in mezzo, in marcatura su Immobile, lasciando l’olandese nel ruolo di braccetto destro. Un modo per avere un giocatore di passo più svelto da opporre alle scorribande in corsia di Zaccagni. Domani però lo spartito potrebbe cambiare. Non è infatti escluso che Schuurs possa piazzarsi nella posizione a lui sicuramente più gradita, la sua comfort zone, quella di centrale, scortato a destra da Sazonov e a sinistra da Rodriguez. È in questo spazio di campo che l’ex centrale dell’Ajax rende di più".