Corriere Torino: “Torino-Juventus sabato 13 aprile alle 18”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Nell'edizione odierna del Corriere di Torino troviamo tutte le informazioni i riguardanti Torino-Juventus: "La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi dalla 30a alla 33a giornata: il derby Milan-Inter che potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri è confermato lunedì 22 aprile alle 20.45, in contemporanea a Roma-Bologna, a causa della vicinanza con il ritorno dei quarti di Europa League fra giallorossi e rossoneri. Sabato 6 aprile (18) Roma-Lazio, sabato 13 aprile (18) Torino-Juventus. Già esauriti i tagliandi in Curva Maratona, così come quelli del settore ospiti, riservati nelle scorse settimane ai possessori di fidelity card bianconera. A partire da oggi sarà possibile acquistare i biglietti anche nei punti vendita del circuito Vivaticket.