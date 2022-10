Corriere Torino: “Toro, a Napoli per tentare il colpaccio con una Big”

Il Torino va a Napoli in cerca di una vittoria con una Big, ovvero ciò che è più è mancato alla truppa di Juric in un anno abbondante di lavoro. La sfida del Maradona in tal senso è un'opportunità importante, a maggior ragione ora che i granata hanno ritrovato anche un giocatore fondamentale sulla trequarti come Miranchuk: "Nove partite contro le Top 4 dello scorso campionato, tre pareggi e sei sconfitte tutte per 1-0. Il Torino di Ivan Juric sbarca a Napoli per cambiare registro e per trovare, come dice l’allenatore croato, 'quel pezzo che manca', ossia una vittoria contro una big. Il Toro sbarca a Napoli, nello stadio della capolista, e la ricetta di Juric per tentare il colpaccio è unire la malizia nei momenti più concitati alla qualità dei piedi buoni che i granata hanno in casa. Come quelli di Aleksey Miranchuk: il recupero del trequartista russo è la notizia più bella che ha portato con sè la sosta di campionato".