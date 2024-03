Corriere Torino: “Toro a tinte azzurre, c’è tanto materiale da valutare per Spalletti”

"Crescono le quotazioni azzurre dei granata. Mai come questa volta il Toro è nel mirino della Nazionale del ct Spalletti (impegnata il 21 e 24 marzo in due amichevoli negli States contro Venezuela ed Ecuador) - si legge - . Buongiorno è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista. Insegue una chiamata anche Bellanova, in crescita esponenziale. E aumentano le chances di Ricci, al rientro sabato in casa dell’Udinese dopo un turno di squalifica".