Corriere Torino, Graziani: “Toro, l’Europa è possibile”

L'edizione odierna del Corriere della Sera ha intervistato Francesco Graziani, ex-granata. Ciccio ha spronato i granata, aggiungendo che per ambire alle competizioni europee è necessario avere più freddezza sotto porta. A seguire un estratto delle parole dell'ex-attaccante. «I punti dal sesto posto sono 6 e mancano ancora dieci partite. Il problema è che ci sono tante squadre in mezzo: la Fiorentina, la Lazio, adesso anche il Monza. È difficile, non impossibile. Il Torino deve confermare la competitività che ha sempre avuto in ogni partita di quest’anno, aggiungendo però più concretezza sottoporta».