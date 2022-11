Corriere Torino: “Toro, occhi sul mercato: servono attaccanti e centrocampisti”

Con una buonissima prima parte di stagione, e una sosta di due mesi circa per i Mondiali in Qatar, il Torino si può adesso concentrare su quelle che saranno le operazioni della sessione invernale di mercato: Vagnati ha rinnovato fino al 2025, e dunque sarà sempre tutto nelle sue mani, e della società. "E allora - scrive il Corriere Torino - nell’immediato, occhi aperti su due fronti: centravanti e centrocampista centrale. A dire il vero, là davanti anche il più piccolo allarme svanirebbe di fronte a un Pietro Pellegri di nuovo al 100%, mentre in mezzo al campo l’ingresso di un giocatore solido darebbe maggiore profondità a un reparto che - in attesa della piena maturazione di Ilkhan e Adopo - è oggi nelle mani di Lukic, Ricci e Linetty". E se c'è bisogno di nuovi giocatori, serve tenere l'attenzione anche su coloro che sono già al Toro, ma in scadenza: Aina scadrà a giugno 2023, mentre Lukic, e anche il tecnico Ivan Juric, hanno un contratto fino al 2024. Importanti anche i riscatti, in particolare quello di Vlasic.