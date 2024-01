Corriere Torino: “Toro, ora si sogna”

Una vittoria sofferta, ma importante in ottica campionato. Le reti di Zapata e Ricci permettono al Torino di espugnare Cagliari e di sognare l'Europa. "Il Toro supera indenne le forche caudine dei minuti di recupero a Cagliari, che sembrano non finire mai. Al triplice fischio dell’arbitro Colombo è grande il sospiro di sollievo misto a gioia per una vittoria (1-2 firmato da Zapata e Ricci, prima dell’inutile gol di Viola) che mantiene la banda Juric in corsa per l’Europa. L’uomo partita è Duvan Zapata, che segna e trascina".