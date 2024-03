Corriere Torino: “Toro, quanti talenti dietro Gineitis”

Nell'ultimo periodo è salito alla ribalta il lituano Gineitis. Nel momento di emergenza infortuni e assenze, Ivan Juric si è fidato del centrocampista e lui lo ha ripagato. Non c'è solo il lituano però, il Torino vanta diversi baby talenti e presto Juric potrebbe far esordire anche Savva. "C’è però chi sogna già l’esordio in Serie A in questo campionato, come Zanos Savva. Il cipriota è stabilmente aggregato alla prima squadra, Juric ne sta seguendo la crescita da quasi un anno. In allenamento lo prova spesso come alternativa a Vlasic nel ruolo di mezzala avanzata o attaccante esterno. «Savva non è ancora pronto al 100%, ma ha uno spirito competitivo e può darci una mano», ha detto il tecnico di recente. Con un po’ di fortuna, il classe 2005 potrebbe trovare i primi minuti nel massimo campionato nelle ultime nove partite".