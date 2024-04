Corriere Torino: “Toro, si ferma Gineitis: Tameze torna al centro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna del quotidiano piemontese fa il punto sugli infortunati granata. Il rientro di Tameze fa respirare il Toro, che però perdere il lituano. A seguire le parole del quotidiano: "Che sfortuna per Gvidas Gineitis: il centrocampista lituano deve fermarsi proprio nel momento in cui si stava affermando in Serie A. Durante la rifinitura pre Torino-Monza ha accusato un problema al ginocchio destro: ieri ha effettuato una risonanza magnetica e, referti alla mano, si può parlare di uno stop di circa un mese. Gineitis si era reso protagonista di recente con due ottime prove da titolare contro Napoli e Udinese e aveva confermato il suo buon momento anche con la sua nazionale".