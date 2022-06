Gazzetta dello Sport: “Da Verdi a Segre, riconferme o tesoretto di mercato?”

Una delle questioni che il Torino dovrà affrontare in sede di mercato è quella relativa ai rientri dai prestiti di alcuni giocatori: avranno la possibilità di provare a convincere Juric a puntare su di loro o diventeranno pedine di scambio per arrivare ad altri obiettivi? Di questo si parla sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "C'è un manipolo granata di rientro dai prestiti. Al comando Simone Verdi, decisivo nella incredibile salvezza della Salernitana all’ultima giornata di campionato. Ai suoi fianchi marciano giocatori di talento, ancora molto giovani, che in ritiro si giocheranno la carta della riconferma, a meno che non arrivino proposte allettanti per loro e per il club piemontese. Si tratta degli attaccanti Millico e Rauti e dei centrocampisti Kone e Segre".