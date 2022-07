Gazzetta dello Sport: “Juric pensa alla difesa senza Bremer: Djidji in regia?”

Da Djidji in veste di regista difensivo al ruolo sempre più importante affidato a Zima, Ivan Juric in ritiro sta costruendo e provando la difesa granata che verrà, e che sarà quasi sicuramente priva di Bremer, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Naturalmente Ivan Juric ha il dovere di preparare una linea difensiva che sappia sopperire alla più che probabile partenza del suo uomo migliore. E questo lavoro attualmente non può che prescindere dall’arrivo eventuale del rimpiazzo di Bremer. [...] All’allenatore, con l’organico che ha in ritiro, si presentano due opzioni per il ruolo di regista difensivo. La prima è Djidji, quindi l’esperienza, con Izzo e Rodriguez a completare il reparto: sarebbe la difesa dei trentenni, visto che sono tutti e tre del 1992. La seconda opzione investe della responsabilità di guida della linea un giovane del 2000, cioè David Zima, che l’anno scorso era stato utilizzato quasi sempre da marcatore laterale destro tranne che nel finale, a Verona, quando rilevò appunto i compiti di Bremer, non utilizzabile in quella trasferta".