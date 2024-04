Gazzetta dello Sport: “Rodriguez, capitan riscossa”

Ricardo Rodriguez carica il suo Torino per il derby con la Juventus. "Il derby della Mole ha sempre un valore altissimo, ma in questa curva del campionato potrà avere un peso e una ricaduta sul futuro e sul cammino di un Toro che ha subito, in Toscana, una battuta di

arresto nella sua rincorsa europea. Ma che ha tutta la voglia di rialzarsi di slancio" scrive il quotidiano che riporta le parole del capitano granata nel post partita di Empoli: "Questa che sta per arrivare sarà una partita speciale, molto importante per tutti. I ragazzi sono già molto carichi e faremo di tutto per fare contenti i nostri tifosi. In tutti i derby giocati da quando sono al Torino non solo abbiamo sempre provato a fare bene, ma abbiamo spesso disputato buone partite".