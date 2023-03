Gazzetta dello Sport: “Toro al lavoro per il rinnovo di Milinkovic-Savic”

"Il Torino ha avuto la pazienza dei forti e l’intelligenza di chi ci ha visto lungo e oggi è pronto a rinnovare il contratto del serbo: perché a 26 anni (compiuti a febbraio), Milinkovic è diventato uno dei portieri più bravi nell’interpretazione moderna del ruolo del numero uno. Non solo abile tra i pali, ma presente con personalità in area ed eccellente nel gioco con i piedi", scrive La Gazzetta dello Sport: ecco che, il Toro sta lavorando per tenere stretto a sè il serbo, con un contratto che lo legherà in granata fino al 2026. Per descriverlo, basti guardare gli ottimi risultati e le prestazioni ottenute fin qui in Serie A, e in nazionale durante i Mondiali e adesso durante le qualificazioni agli Europei: "La maturazione tecnica sarà premiata dal club con un bel rinnovo. Il conto alla rovescia è ormai scattato: siamo alle ultimissime curve prima degli annunci ufficiali. Dovranno essere completate solo alcune formalità burocratiche, poi ci sarà il prolungamento del suo contratto oggi in scadenza al 2024. Milinkovic rinnoverà per ulteriori due stagioni, con un nuovo orizzonte che si spingerà fino al 2026".