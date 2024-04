Gazzetta dello Sport: Zapata-Vlasic per osare

Inter-Torino è una gara che può ancora far sognare i granata per l'Europa. Per farlo il tecnico dei granata Ivan Juric si potrebbe affidare alla coppia Vlasic-Zapata, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "«L’Inter ha vinto meritatamente il campionato, gli faccio i miei complimenti», rende omaggio Juric. Dopo gli onori, i granata avranno il dovere di continuare ad inseguire il proprio sogno europeo. Serviranno i gol della prima linea: da Zapata a Vlasic, sono gli uomini più attesi. Le speranze europee passano soprattutto da loro".