Il Corriere di Torino: “A San Siro i granata sfiorano più volte il gol”

"Il Toro gioca da vera big nella tana dell’Inter - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Fa la partita fin dall’inizio, a tratti domina e crea un numero incredibile di occasioni prima di andare ko nel finale per colpa di una paio di gravi disattenzioni. In effetti, il Toro non concretizza per quanto crea. Ieri i granata avrebbero meritato largamente la posta piena, sono tornati invece a casa con la seconda sconfitta in campionato".