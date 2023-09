Il Corriere di Torino: “Granata in campo contro la Roma. Atteso il pienone”

"Sarà una notte caldissima quella dell’Olimpico Grande Torino, dove di fronte a circa 23mila tifosi il Torino di Ivan Juric affronterà la Roma di José Mourinho nel primo big match casalingo della stagione - si legge sul quotidiano - . È la partita che introduce la prima vera fase calda del campionato per i granata, che mercoledì sono subito attesi dalla sfida in casa dell’altra squadra della capitale, la Lazio. Poi ci sarà il Verona e, prima della sosta di ottobre, il derby contro la Juventus. L’obiettivo dei granata è dare continuità alle vittorie contro Genoa e Salernitana. Il tris di vittorie consecutive in Serie A da queste parti manca dalla primavera del 2019, Juric spera ovviamente nel colpaccio ma prima di tutto vuol vedere risposte dal punto di vista caratteriale".