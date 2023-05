Il Corriere di Torino: “La sfida del Bentegodi fra ex e acquisti mancati”

"Da una parte la volata per la salvezza, dall’altra quella per l’ottavo posto - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Verona-Torino sarà una partita dal peso specifico molto importante per gli obiettivi delle due squadre. Ma i motivi di interesse per il match di domenica vanno anche oltre la classifica: sarà un pranzo dal sapore speciale per almeno quattro dei protagonisti della sfida: Ilic, Juric, Verdi e Hien. Juric in Veneto si è affermato come uno degli allenatori più interessanti del panorama italiano, risollevando la propria carriera dopo la travagliata esperienza alla guida del Genoa. Il tecnico paragona spesso il suo biennio veronese con quello che sta vivendo al Torino, evidenziando la sua capacità di mantenere una squadra su buoni livelli nonostante alcune partenze eccellenti da un’annata all’altra".