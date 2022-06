La Gazzetta dello Sport: “Al lavoro in Austria con test di qualità”

"Il Toro 2022-23 ripartirà... dall’Europa - si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - . Intanto perché le due sedi del ritiro precampionato sono in Austria e poi perché il debutto stagionale fissato per il 15 luglio sarà molto probabilmente contro l’Eintracht Francoforte, fresco vincitore del secondo trofeo continentale, l’Europa League". Il programma completo è già stato definito: il 4 luglio Juric raduna tutti i giocatori. Seguono poi 11 allenamenti al Filadelfia (esentati i nazionali impegnati in Nations League o qualificazioni dell’Under per l’Europeo o per la Coppa d’Africa) e infine la partenza per l’Austria con la rosa al completo (11 luglio). "Ad ospitare il Toro saranno due paesi, il secondo dei quali ben noto agli appassionati di sci. Il primo, Bad Leonfelden, si trovaapochi chilometri dal confine fra Austria e Repubblica Ceca. La seconda parte del lavoro della squadra granata si svolgerà in Alto Tirolo. Il paese è Waidring, adagiato ai piedi della Steinplatter".