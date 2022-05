La Gazzetta dello Sport: “Baby talenti per Juric, chi può sognare il ritiro estivo”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"C'è un'agenda ricca di brillanti talenti nel taschino di Ivan Juric - si legge tra le pagine de La Gazzetta dello Sport - . Su questa sono scritti i nomi di quattordici calciatori, quindici se aggiungiamo il portiere Luca Gemello classe 2000". Quest'ultimo ha già assaporato l'aria della Prima squadra e del Filadelfia, debuttando in Serie A nel 4-0 rifilato alla Fiorentina. "Gli altri quattordici sono tutti nati dal primo gennaio 2000, c’è chi sta per rientrare

per partecipare al ritiro estivo. "In cima alla lista ci sono alcuni dei protagonisti della generazione d’oro del Toro, quella dei classe Duemila: Kone, Millico e Rauti. Altro protagonista di quella leva è il centrocampista Adopo. Stanno per tornare a casa, poi, anche il difensore Celesia e l'attaccante Vianni (entrambi 2001). Abbiamo poi Horvath (2002), mentre insegue il sogno di giocare il Mondiale in Qatar il centrocampista 2002 Garbett della Primavera. La mezzala Kryeziu (2002) torna dal Virton e dal Sezana. Attenzione poi ai Primavera: N’Guessan, Savini e Akhalaia".