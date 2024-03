La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno Europa”

"Buongiorno Europa. Il difensore centrale del Toro venerdì sera al Maradona ha vinto nettamente il duello con Victor Osimhen (primo confronto diretto in carriera), ovvero il centravanti che tanto ha dato a Luciano Spalletti nella passata stagione conclusasi trionfalmente per il Napoli con la conquista del terzo scudetto - si legge - . L’ottima prestazione del vicecapitano granata di sicuro non sarà sfuggita al c.t. impegnato a compilare la lista dei convocati per i due test di marzo contro Venezuela ed Ecuador".