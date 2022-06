La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno verso il rinnovo di contratto fino al 2026”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta una notizia riguardante Alessandro Buongiorno. Il difensore classe 1999 gioca nelle formazioni del Toro dall'età di 6 anni e ora è pronto a diventare sempre più un simbolo di questo club con un rinnovo di contratto fino al 2026. Il rinnovo sarebbe accompagnato anche da un ritocco dell'ingaggio che significherebbe una sorta di premio da parte della dirigenza granata. Buongiorno sta crescendo molto e quest'anno con Juric si sono registrati molti miglioramenti. Non a caso è arrivata la prima chiamata in Nazionale con il CT Roberto Mancini che lo ha convocato per uno stage con gli azzurri. Il futuro del centrale granata appare roseo ed è sulla strada per riuscire a diventare una bandiera di questo club entrando anche in modo naturale nell'elenco dei candidati a diventare capitano nel giro dei prossimi anni.