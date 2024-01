La Gazzetta dello Sport: “Ci metto la firma”

Il Torino blinda Vojvoda e Linetty fino al 2025. In questo modo il club piemontese non rischierà di perderli a zero. La Rosea nella sua edizione odierna parla proprio dei rinnovi da parte del kosovaro e del centrocampista polacco ex Sampdoria, entrambi approdati a Torino nell'estate del 2020: "Però la valutazione economica delle due posizioni viene dopo quella riguardante il rendimento: sia l’allenatore, Ivan Juric, che il direttore tecnico, Davide Vagnati, hanno considerato in modo positivo il comportamento di Linetty e Vojvoda, gente anzitutto di lotta e perciò assai affidabile sul piano agonistico. Definiamoli pure utilissimi operai, funzionali al sistema tattico e alle idee agonistiche del loro mister".