La Gazzetta dello Sport: “Djidji vuole arginare Kvara, duello Vlasic-Lobotka”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si concentra sulla sfida di questa sera tra Napoli e Torino valida per il 28^ turno di Serie A. Il quotidiano milanese mette al centro della sfida un doppio confronto: quello tra Kvaratskhelia e Djidji e poi quello tra Vlasic e Lobotka. Il primo vedrà impegnato il difensore francese del Toro che dovrà darsi molto da fare per contenere uno dei migliori esterni d'attacco del campionato che è inoltre reduce da un gol importante contro la Juventus. Djidji ha il passo per riuscire ad arginare Kvaratskhelia in velocità e dovrà riuscire, grazie anche ai suoi compagni, a provare a contenerlo quando scambierà il pallone con gli altri temibili attaccanti azzurri. L'altro duello della partita sarà quello di metà campo tra Vlasic e Lobotka, i due "cervelli" delle linee mediane delle due squadre. Dai loro piedi passeranno molte delle azioni offensive di Torino e Napoli e quindi saranno anche gli osservati speciali.