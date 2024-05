La Gazzetta dello Sport: “Doppio Bellanova”

Raoul Bellanova è sicuramente uno dei migliori del Torino in questa stagione. Tanti gli assist messi a referto, ma oltre a ciò è stato presente anche in zona gol marchiando il tabellino. Per puntare in alto il Torino ha bisogno dei suoi gol: "Raoul Bellanova è pronto a farsi in due. In questo finale di stagione ai compiti di esterno destro andranno spesso sommati quelli da incursore, tipici del trequartista. Cioè dovrà dialogare e scambiarsi di posto, all’occorrenza, con Samuele Ricci, cioè il centrocampista individuato da IvanJuric per rimediarenelmodo meno afflittivo all’assenza di Nikola Vlasic. Da quanto visto nelle precedenti occasioni incui Ricci ha dovuto giocare di supporto immediato alle punte, lui è più adatto dei vari Ilic, Linetty e Tameze a interpretare questo compito. Però deve ancora completare quella maturazione che lo porterà a cercare conmaggiore convinzione l’inserimento in area oppure il tiro dal limite".