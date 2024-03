La Gazzetta dello Sport: “Euro Bellanova”

"Raoul Bellanova ha vissuto in azzurro domenica un’altra importante tappa di questa straordinaria stagione che lo sta portando assai vicino al livello degli specialisti del ruolo disseminati nei vari campionati, come evidenziato anche dalle statistiche fornite da Opta riguardanti i cinque maggiori tornei d’Europa. Beh, attenzione: Bellanova svetta su tutti i competitor per cross in azione: sono stati 124 in 28 presenze granata. Al secondo posto c’è un altro italiano, Giovanni Di Lorenzo, con 97 cross in 28 presenze col Napoli; al terzo posto troviamo Kieran Trippier, nazionale inglese del Newcastle con 84".