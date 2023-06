La Gazzetta dello Sport, Ferri: “Buongiorno mi ricorda Francini”

L'ex giocatore granata Giacomo Ferri è stato intervistato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato a lungo del Torino di Juric e dei suoi interpreti. Il giocatore che più ha colpito Ferri è stato Alessandro Buongiorno: "Da quanto ha fatto vedere in questa stagione gli predico un luminoso futuro. Le sue qualità migliori? Il tempismo negli anticipi e la capacità di prevedere i pericoli in area. Da come si muove e gestisce la difesa mi fa venire in mente Giovanni Francini". Il canterano granata non è l'unico difensore che ha colpito Ferri: "Schuurs mi è piaciuto molto per la capacità di limitare ogni avversario senza ricorrere ai falli. Djidji è uno di cui Juric si fida moltissimo, Rodriguez mi ha stupito perché è riuscito a migliorare sia in fase difensiva che in appoggio". E infine un commento sul centrocampo granata: "Ricci e Ilic formano una coppia come ce ne sono poche, con le loro qualità differenti che però si integrano. Con loro siamo al top".