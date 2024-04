La Gazzetta dello Sport: “Gioco congelato, Toro ancora senza gol con il Frosinone”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone analisi e commenti all'indomani del pareggio per 0-0 del Torino contro il Frosinone nel 33° turno di Serie A. La formazione ciociara si è dimostrata ancora una volta la bestia nera del Toro in questa stagione perché ha ottenuto il secondo pareggio a reti bianche in campionato oltre all'eliminazione dalla Coppa Italia arrivata sempre in casa all'Olimpico Grande Torino. La rosea evidenzia come quello dei granata sia stato un gioco del tutto congelato con poche occasioni da gol create e in generale la profondità viene lambita poche volte. E ancora una volta il Torino non riesce così a segnare contro una squadre che deve salvarsi.