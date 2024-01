La Gazzetta dello Sport: “Gran Torino e Napoli a picco”

Grande prestazione per il Torino contro il Napoli. Vittoria per 3-0 rotonda e nella sua edizione odierna la Gazzetta dello Sport celebra il dominio granata sui partenopei, irriconoscibili. " Il Torino ha travolto un Napoli disastrato e disarmante: l’ha controllato e colpito nel primo tempo, poi l’ha dominato in virtù di una superiorità non solo numerica, ma anche tattica, manifestata fin dall’inizio. Il compito è stato reso più semplice dalla follia di Mazzocchi, entrato a inizio ripresa ed espulso dopo cinque minuti per un fallo senza senso su Lazaro. Ma la realtà è che le due squadre stanno seguendo un percorso diverso. Anche se a volte i risultati non arrivano, da quando Juric si è convinto a cambiare modulo e a schierare due punte, i granata mostrano un’evoluzione confortante: solo nel 2016-17, da quando la vittoria vale tre punti (1994-95), al giro di boa avevano conquistato più dei 27 punti attuali"