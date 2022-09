La Gazzetta dello Sport: “Il calcio piange Maciste”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ricorda Maciste, mancato martedì sera a Firenze. "A 18 anni Bolchi debutta in Serie A, a 21 il Mago Herrera gli lega al braccio la fascia da capitano,nel‘61 raccoglie 4 presenze in Nazionale,nel‘63 vince lo scudetto e passa all’Atalanta. Dal 1965 al 70 cinque stagioni al Torino: "Il Toro mi è entrato dentro e non mi ha più abbandonato. Io credevo di essere interista, perché all’Inter ci sono nato. Dopo cinque anni ho capito che non ci si innamora una volta: io ho due amanti, l’Inter e il Toro. Ho imparato il cuore Toro da quelli che frequentavano il sottotetto di Meroni, allora non si diceva mansarda. La prima volta che sono entrato al Filadelfia ho sentito un brivido incredibile". Vince una Coppa Italia (‘68) e chiude alla Pro Patria (‘72)." Poi focus tattico su Napoli-Torino: "Riteniamo improbabile che il Toro cambi qualcosa del suo abituale modo di giocare. E quindi a prendere Kvaratskhelia sarà Djidji (o in alternativa Schuurs). Juric potrebbe chiedere a Singo di stare più basso per aiutare il difensore, ma la controindicazione sarebbe la libertà lasciata a Mario Rui in fase di fraseggio iniziale e di spinta sulla fascia. Meglio, quindi, mantenere il solito atteggiamento con Singo alto, la difesa uomo su uomo e una squadra corta per non dare al Napoli la possibilità di prendere slancio dal giropalla veloce."