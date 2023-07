La Gazzetta dello Sport: “Il Toro è già pronto: Juric ha la forza della continuità”

La Gazzetta dello Sport analizza nell'edizione odierna le certezze del Torino. "La solidità di un progetto si coglie anche dalla mentalità che ormai “riempie” lo spogliatoio - esordisce il quotidiano - Non solo i calciatori, il riferimento è a tutto il gruppo di lavoro: dai collaboratori di Juric ai magazzinieri, dai fisioterapisti allo chef. C’è un unico filo che unisce le anime del Toro. Dopo tre anni, tutti conoscono a memoria la metodologia di lavoro in campo". Il club granata vuole puntare sulla continuità motivo per cui "ad oggi, la proprietà ha alzato un muro di fronte agli interessamenti e sta resistendo per tutti i suoi calciatori. L’effetto è che Juric ha tra le mani un organico quasi completo e ben strutturato. Se il campionato dovesse ricominciare domani, il Torino sarebbe pronto per essere da subito competitivo".