La Gazzetta dello Sport: “Il Toro in Coppa progetta il bis con le due punte”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nello spazio dedicato al Torino analizza le scelte tecniche di Ivan Juric effettuate contro il Lecce e studia le possibili soluzioni che si potranno utilizzare in Coppa Italia. A seguire le parole del quotidiano: "Bene, bravo e ora il bis. Dopo la vittoria e gli elogi di Lecce, sta arrivando il momento delle conferme. Mentre i riflettori per la notte casalinga di Coppa Italia di domani stanno per accendersi, nei pensieri di Juric avanza l’idea di andare avanti sulla strada inaugurata sabato in Salento: il copione sembra apparecchiato per rivedere un Toro con il doppio centravanti. Dare continuità a una prima solida e ben riuscita rientra tra le priorità."