La Gazzetta dello Sport: “Il Toro si ferma, la Salernitana respira”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta la prestazione di ieri dei granata contro la Salernitana. "Il Toro si ferma davanti al muro. I granata dominano ma sono poco concreti, la Salernitana respira" titola La Gazzetta dello Sport di oggi. Il giornale poi continua analizzando il rendimento della squadra: "Gli uomini di Juric sono stati imprecisi in attacco e hanno ricavato poco dal pieno controllo. Il tecnico non ha tentato la carta Okereke" si continua a leggere sul quotidiano torinese in edicola.