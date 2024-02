La Gazzetta dello Sport: “Il Toro torna a vedere l’Europa”

Dopo la vittoria sul Lecce, la Gazzetta dello Sport afferma, nell'edizione odierna: "Il bello può venire adesso. Il Torino incontrerà nelle prossime quattro partite Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli. Si presenterà con ambizioni d’Europa, dovrà certificarle in questi scontri diretti in cui entra sull’onda del successo con il Lecce". Il quotidiano premia Bellanova come MVP: "Il suo primo gol con il Toro è da urlo: un destro potente, secco, imparabile. È il premio ad una partita a cento all’ora. Dopo gli assist, ora il gol". Infine il quotidiano analizza l'andamento della gara, analizzandola: "Tutta la fatica del Toro nel primo tempo viene riassunta dal dato che indica un solo tiro verso la porta, al minuto 43". Cambia la musica nella ripresa: "Juric costruisce questo 2-0 anche osando nei cambi, perché capisce che Pellegri e Vlasic non sono in giornata, quindi dopo un’ora li toglie per Linetty e Sanabria, mandando a turno Ricci e Ilic nella casella del trequartista. Proprio Ilic e Sanabria confezionano il possibile raddoppio e serve un miracolo di Falcone per evitarlo. Ma quando vola Zapata, nemmeno il portiere può fermarlo".