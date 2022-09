La Gazzetta dello Sport: “Ilkhan, una certezza. Schuurs e Lazaro promossi”

Il Toro ha fatto il pieno di acquisti giovani quest'estate, e ora lo sta dimostrando tutto sul campo: contro il Lecce, Ilkhan ha esordito dal primo minuto con la maglia granata, facendo rimanere sorpreso tutto il pubblico presente e da casa. Che era bravo non era una novità, ma, come scrive LaGazzetta dello Sport, "catapultato in Italia dal calcio turco, al suo debutto dal 1’ si è battuto con la disinvoltura e la sicurezza di un veterano, dettando passaggi, smarcamenti vari e addirittura indicando ai compagni gli inserimenti da fare per agevolargli il compito di smistamento della manovra. Non si può certo dire che l’ex Besiktas abbia già avuto il tempo per apprendere i dettagli del modulo Juric, però il suo inserimento in squadra ha dato esiti eccellenti". E anche parlando di Lazaro, Schuurs - con la responsabilità di dover ricoprire il ruolo prima ricoperto da Bremer - Vlasic e Radonjic non si possono che spendere belle parole: ognuno di loro sta dando al Toro un qualcosa in più, necessario per la stagione e per fare risultati magari un po' più alti della scorsa stagione.