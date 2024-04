La Gazzetta dello Sport: “Juric cerca gol, esterni e fantasisti sotto pressione”

"Nella sua ragionata analisi del derby, Juric si è addentrato in un discorso che rappresenta un po' la summa della sua impostazione tattica prediletta - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - L'allenatore del Toro, nel rimarcare la mancanza di un bottino di reti adeguato alle mire europee, non ha sferzato le punte ma gli uomini di fascia e i centrocampisti". Ora il Toro guarda avanti con l'obiettivo di trovare più smalto proprio da questi uomini: "Juric sta lavorando per poter trarre benefici in area avversaria dai vari Bellanova (5 assist e 1 gol), Vojvoda (3 assist) e soprattutto Nikola Vlasic, 3 gol, l'elemento più estroso e imprevedibile, in campo con la licenza di spostarsi laddove il fiuto lo conduce".