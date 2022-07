La Gazzetta dello Sport: “Juric, crescere ancora curando i dettagli”

"Ivan Juric atto secondo - si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - . Il Toro plasmato nella scorsa stagione dal tecnico croato ricomincia oggi a lavorare con l’obbiettivo di migliorare i risultati ottenuti nell’annata in cui l’allenatore ha trasmesso i suoi concetti di calcio: la classica semina". Il tecnico potrà sfruttare il lavoro di costruzione della scorsa stagione: da oggi raduno fino a sabato a Torino (al Filadelfia), da lunedì comincia il ritiro in Austria. "Juric non parte più al buio, può contare su un impianto già collaudato che avrà in cabina di regia la ben assortita coppia Lukic-Ricci. La difesa perderà solo Bremer (che comunque verrà sostituito), il terzetto Izzo-Djidji Rodriguez più i giovani Zima e Buongiorno formano un reparto solido. Sulle fasce Singo e Vojvoda garantiscono dinamismo e copertura attraverso movimenti mandati a memoria".