La Gazzetta dello Sport: “Juric dalla tribuna fa i complimenti ad Okereke”

Come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, durante la sfida di ieri tra Udinese e Torino ci sono stati applausi da parte del tecnico granata, Ivan Juric, all'indirizzo di David Okereke. L'allenatore croato nella partita in Friuli (come la giornata precedente al Maradona di Napoli) era in tribuna a causa delle due giornate di squalifica che ha preso per la sua condotta durante Torino-Fiorentina. Juric ha quindi dovuto osservare la prestazione dei suoi ragazzi dalla tribuna del Bluenergy Stadium vicino a Vagnati e ad altri dirigenti. Da lì ha guardato la partita ed è rimasto impressionato positivamente soprattutto dalla prestazione offerta da Okereke. L'attaccante nigeriano ha giocato bene nella sua prima gara da titolare con il Toro e si è preso molti applausi dal suo allenatore, con il quale ha sempre lavorato molto fin dal momento del suo arrivo nello scorso mercato di riparazione di gennaio.