La Gazzetta dello Sport: “Largo al gladiaToro Sazonov”

"In quanto a personalità, non sarà secondo a nessuno. Settembre 2022, Saba Sazonov dice no alla convocazione della Russia da calciatore titolare della Dinamo Mosca, per abbracciare la Georgia, la nazione della mamma - esordisce La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, presentando il nuovo difensore granata - Classe 2002, di lui si dice un gran bene in giro per l’Europa, al punto che nel 2022 viene inserito dal Cies nell’elenco dei duecento migliori giovani al mondo. È stato un uomo mercato: lo hanno cercato dall’Espanyol all’Amburgo, dal Lione all’Udinese. In mezzo a una folta concorrenza, l’ha spuntata il Toro con un blitz del direttore Vagnati". Conclude il quotidiano: "È un gigante di 194 centimetri e un’ottantina di chili: un corazziere con lo spirito del gladiatore. Oltre alle doti fisiche, tra le sue caratteristiche c’è anche la velocità. Un mix che gli ha permesso di spaziare in più ruoli: è un difensore che si trova a suo agio sia in una linea a tre sia a quattro. Ha giocato di più in una difesa a tre, sia come perno centrale sia come centrale di centrodestra (il suo piede naturale è il destro). Nelle giovanili, tra Zenit San Pietroburgo e Dinamo, ha pure fatto l’esterno destro, il mediano e, in qualche occasione, addirittura il centravanti, per sfruttarne l’altezza".