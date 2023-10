La Gazzetta dello Sport: “Le mosse di Juric in vista della sfida contro l’Inter”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport mette a confronto i piani tattici di Torino ed Inter in vista della sfida di sabato pomeriggio quando i granata ospiteranno i nerazzurri. Il tecnico del Toro, Ivan Juric sta pensando ad un paio di mosse per rinfrescare la sua squadra, apparsa giù di tono nelle ultime uscite. Secondo la rosea, l'allenatore croato potrebbe schierare un 3-5-2 che sarebbe inedito per i granata, almeno dal primo minuto. In questo senso diventa decisiva la posizione di Vlasic che partirebbe da titolare sulla linea mediana con due tra Ricci, Ilic e Tameze. Il croato dovrà essere bravo a legare con il reparto offensivo alzando la sua posizione per dialogare con le due punte che verosimilmente saranno Zapata e Sanabria. Un altro aspetto su cui Juric punta molto sarà la voglia di rivalsa degli esterni. I due titolari contro l'Inter potrebbero infatti essere Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. Entrambi sono ex nerazzurri che in estate hanno lasciato la squadra milanese perché giudicati fuori dal progetto di Simone Inzaghi.