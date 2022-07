La Gazzetta dello Sport, Lukic: “Io avrò la fascia ma saremo tutti capitani”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Sasa Lukic. Il centrocampista serbo sarà il nuovo capitano del Torino per la stagione 2022/23 e ha rilasciato le prime dichiarazioni in questo suo nuovo ruolo. Il numero 10 granata fa capire subito le sue intenzioni: "Dalla prima volta che ho parlato con Juric ho sentito subito la sua fiducia. Sono una persona con una grande ambizione e farò qualcosa di importante nella mia carriera". Lukic ha anche spiegato quale sia il suo ruolo preferito e la sua crescita in questi anni nel Toro: "Devo fare ciò che mi chiede Juric, mi piace giocare di più da mediano in una linea a due. Sono arrivato giovane ma oggi mi sento un leader e nello spogliatoio voglio sentire sempre positività. Essere il capitano è un grande onore ed è una grande responsabilità. Non sarò più importante dei miei compagni, tutti dobbiamo essere capitani per aiutarci".