La Gazzetta dello Sport: “Masina al Toro è rinato, Rodriguez torna a centrocampo”

Quest'oggi La Gazzetta dello Sport propone un approfondimento su Adam Masina, difensore del Torino arrivato in prestito dall'Udinese nella scorsa sessione invernale di calciomercato. Il rendimento del difensore classe 1994 ha sorpreso tutti perché è andato al di sopra delle aspettative e anche grazie alla sua esperienza e professionalità ha conquistato il tecnico Ivan Juric. Masina è inoltre un tuttofare della fascia mancina perché è schierabile sia come esterno che come braccetto sinistro nella retroguardia a 3. La sua presenza e affidabilità stanno infatti consentendo a Juric di alzare la posizione di Ricardo Rodriguez. Il capitano del Toro nelle ultime partite è stato infatti impiegato spesso come esterno del centrocampo a cinque.