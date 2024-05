La Gazzetta dello Sport: “Pellegri gran finale”

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo una pagina dedicata al Torino e in particolare all'attaccante granata Pietro Pellegri: "Pellegri gran finale. E' la carta in più dell'Euro-Toro e sogna lo scherzetto al maestro. Gol a Verona, super gara con il Milan: Pietro è sbocciato nel momento giusto. Domenica a Bergamo ritrova Gasperini che lo lanciò al Genoa. Linetty in regia, Ricci sulla trequarti. Davanti conferme per la coppia pesante."