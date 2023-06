La Gazzetta dello Sport: “Pellegri, in Under 21 può essere la sua estate”

Pietro Pellegri si prepara a riassaporare il campo dopo i guai fisici della stagione appena conclusa grazie agli Europei Under 21. Come ricorda la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, il ct Nicolato ha scelto di puntare sull'attaccante granata per la rassegna europea, pescando dal Torino anche Samuele Ricci. " Pellegri il posto in teoria deve conquistarselo - precisa il quotidiano - perché il tandem Colombo-Gnonto sembra in pole. Però se il c.t. dovesse virare sul 4-3-3, ecco che per l’attaccante granata aumenterebbero le chance di una costante presenza tra gli undici, poiché sa giocare anche come punta esterna oltre che nel mezzo". Si vedrà strada facendo, con Pellegri chiamato a dimostrare, a Nicolato e anche a Juric, di poter andare oltre i suoi guai fisici.