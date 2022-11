La Gazzetta dello Sport: “Radonjic-Vlasic, rilancio granata”

"È una serata da pollice alzato per il Torino, che fa pensare a come sarebbe più sereno se avesse maggior continuità - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Sarà questa la missione per Ivan Juric durante la lunghissima sosta: provare a fornire un rendimento costante, all’interno delle partite e all’interno del calendario. I granata riescono nel compito, di fronte a una fragile Sampdoria, grazie a una porzione di gara, dalla mezz’ora del primo tempo a quella della ripresa, in cui il duo Radonjic-Vlasic ritrova l’ispirazione dei giorni più caldi e colpisce in coppia, trascinando gli altri. Radonjic è al secondo centro in campionato, mentre a Vlasic tocca di nuovo il ruolo di falso nove, con Pellegri e Sanabria ancora non a posto. Falso come caratteristiche ma vero nove come posizione e il croato patisce in avvio il marcamento a pelle di Colley, soprattutto se servito alto".