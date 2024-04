La Gazzetta dello Sport: “Ricarica Zapata per la volata del Toro”

Il Toro si aggrappa a Duvan Zapata per provare l'ultimo assalto. "Ricarica Zapata: gol, forza e carisma per far ripartire la volata del Toro", questo il titolo che si legge su La Gazzetta dello Sport. "Il colombiano super anche a Empoli, Juric lo coccola: 'E' il più forte di tutti'" si continua a leggere sul giornale in edicola, con Zapata che spera di essere il protagonista in vista della partita contro la Juventus.