La Gazzetta dello Sport: “Ricci guida il Toro, obiettivi europei e l’Italia”

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento a tutta pagina a Samuele Ricci nell'edizione odierna. "Dopo la buona prestazione di Udine, Samuele Ricci contro il Monza è chiamato a fornire al Toro (e a Luciano Spalletti...) la riprova che Juric ha fatto bene ad affidargli la guida della squadra" esordisce il quotidiano. Ricci non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro: "Lui è motivatissimo, sta inseguendo col massimo impegno un doppio traguardo europeo: l’accesso in Coppa col suo club potrebbe spingerlo pure al campionato continentale per nazioni". Prosegue, con un'analisi tattica, La Gazzetta dello Sport: "Ricci ha ricevuto da Juric la consegna di organizzatore della manovra. Però le sue caratteristiche gli permettono di agire pure come ispiratore delle punte, piazzandosi una decina di metri più in avanti rispetto all’asse mediano. Tale aspetto può tornare utile a Spalletti, ancora alla ricerca di un assetto di centrocampo in grado di fornire ampie garanzie". Conclude infine il quotidiano: "Da questa esigenza è probabilmente nata la preconvocazione di Ricci, che ha moltiplicato aspirazioni e impegno di Samu, insieme a grinta ed energie. Dopo essere stato protagonista nella Under 21, il giovane si è prefisso l’obiettivo di entrare nella rappresentativa maggiore".